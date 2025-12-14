Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.12.2025 19:06:02

EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy

KST Beteiligungs
1.23 EUR 6.96%
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.12.2025 / 19:04 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Schmitt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161309

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1.13 EUR 3,390.00 EUR
1.13 EUR 1,794.44 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1.1300 EUR 5,184.4400 EUR

e) Date of the transaction
11/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR
MIC: TGAT


14.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstasse 34
71063 Sindelfingen
Germany
Internet: www.kst-ag.de



 
End of News EQS News Service




102456  14.12.2025 CET/CEST





