KST Beteiligungs Aktie 30348957 / DE000A161309
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.12.2025 19:06:02
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
14.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstasse 34
|71063 Sindelfingen
|Germany
|Internet:
|www.kst-ag.de
|End of News
|EQS News Service
|
102456 14.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu KST Beteiligungs AG
|
19:06
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy (EQS Group)
|
19:06
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, sell (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Sabine Schmitt, buy (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Sabine Schmitt, Kauf (EQS Group)
|
07.10.25
|EQS-News: Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (HGB nicht testiert) (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, sell (EQS Group)
Analysen zu KST Beteiligungs AG
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst die Woche etwas tiefer ab - 13'000-Punkte-Marke im Blick -- US-Börsen zum Handelsende im Minus -- DAX letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leicht im Minus, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.