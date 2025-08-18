EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information



18.08.2025 / 15:14 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from August 11, 2025 to August 15, 2025 (each inclusive), 996,709 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume

(in EUR) Trading venue 11 August 2025 11,975 41.4523 496,391.35 AQEU 11 August 2025 79,837 41.4602 3,310,058.20 CEUX 11 August 2025 7,797 41.4663 323,312.87 TQEX 11 August 2025 100,391 41.4553 4,161,743.27 XETA 12 August 2025 11,436 41.4328 473,825.42 AQEU 12 August 2025 77,844 41.4342 3,225,400.44 CEUX 12 August 2025 7,704 41.4342 319,208.76 TQEX 12 August 2025 99,725 41.4302 4,131,629.03 XETA 13 August 2025 14,719 42.1987 621,122.21 AQEU 13 August 2025 74,140 42.2060 3,129,156.32 CEUX 13 August 2025 9,967 42.1461 420,069.84 TQEX 13 August 2025 101,174 42.0987 4,259,289.42 XETA 14 August 2025 15,000 42.7054 640,581.66 AQEU 14 August 2025 60,000 42.6979 2,561,876.33 CEUX 14 August 2025 10,000 42.7149 427,149.11 TQEX 14 August 2025 115,000 42.6875 4,909,068.04 XETA 15 August 2025 11,760 42.9101 504,622.50 AQEU 15 August 2025 79,690 42.9137 3,419,791.89 CEUX 15 August 2025 7,476 42.9104 320,798.45 TQEX 15 August 2025 101,074 42.9147 4,337,562.88 XETA

A total of 996,709 shares have been acquired within the framework of this share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buy-back/.