18.08.2025 15:14:23

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

Fresenius Medical Care
42.16 CHF -2.76%
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

18.08.2025 / 15:14 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from August 11, 2025 to August 15, 2025 (each inclusive), 996,709 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
11 August 2025 11,975 41.4523 496,391.35 AQEU
11 August 2025 79,837 41.4602 3,310,058.20 CEUX
11 August 2025 7,797 41.4663 323,312.87 TQEX
11 August 2025 100,391 41.4553 4,161,743.27 XETA
12 August 2025 11,436 41.4328 473,825.42 AQEU
12 August 2025 77,844 41.4342 3,225,400.44 CEUX
12 August 2025 7,704 41.4342 319,208.76 TQEX
12 August 2025 99,725 41.4302 4,131,629.03 XETA
13 August 2025 14,719 42.1987 621,122.21 AQEU
13 August 2025 74,140 42.2060 3,129,156.32 CEUX
13 August 2025 9,967 42.1461 420,069.84 TQEX
13 August 2025 101,174 42.0987 4,259,289.42 XETA
14 August 2025 15,000 42.7054 640,581.66 AQEU
14 August 2025 60,000 42.6979 2,561,876.33 CEUX
14 August 2025 10,000 42.7149 427,149.11 TQEX
14 August 2025 115,000 42.6875 4,909,068.04 XETA
15 August 2025 11,760 42.9101 504,622.50 AQEU
15 August 2025 79,690 42.9137 3,419,791.89 CEUX
15 August 2025 7,476 42.9104 320,798.45 TQEX
15 August 2025 101,074 42.9147 4,337,562.88 XETA

A total of 996,709 shares have been acquired within the framework of this share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buy-back/.


18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
End of News EQS News Service

2185328  18.08.2025 CET/CEST

15.08.25 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Fresenius Medical Care Neutral UBS AG
mehr Analysen
