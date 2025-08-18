|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2025 15:14:23
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from August 11, 2025 to August 15, 2025 (each inclusive), 996,709 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 996,709 shares have been acquired within the framework of this share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buy-back/.
18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|End of News
|EQS News Service
|
2185328 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI schwächer -- DAX mit Verlusten -- Wall Street etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. Die Wall Street soll am Montag nachgeben. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}