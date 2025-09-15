Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.09.2025 10:53:43

EQS-CMS: Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

GFT
16.50 CHF -22.48%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GFT Technologies SE / Aktienrückkauf
Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

15.09.2025 / 10:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

GFT Technologies SE / Erwerb eigener Aktien – 2. Tranche – 7. Zwischenmeldung

Stuttgart, den 15. September 2025 – Die GFT Technologies SE hat im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschliesslich zum 12. September 2025 insgesamt 30.341 Stückaktien der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601) im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit der Bekanntmachung vom 28. Juli 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Es wurden im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschliesslich zum 12. September 2025 Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Gesamtkaufpreis (EUR)*
08.09.2025 4.825 16,7273 80.709,28
09.09.2025 7.039 16,4404 115.724,26
10.09.2025 7.847 16,3394 128.215,60
11.09.2025 4.960 16,2649 80.674,04
12.09.2025 5.670 16,5387 93.774,54
       
Gesamt 30.341 16,4496 499.097,72

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. April 2025 bis einschliesslich zum 12. September 2025 durch die GFT Technologies SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 652.571 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der GFT Technologies SE erfolgte durch ein von der GFT Technologies SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).


15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: GFT Technologies SE
Schelmenwasenstrasse 34
70567 Stuttgart
Deutschland
Internet: www.gft.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197436  15.09.2025 CET/CEST

