12.08.2025 18:03:43
EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRANICKS Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort: http://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort: http://branicks.com/en/ir/financial-reports/
12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.branicks.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2183030 12.08.2025 CET/CEST