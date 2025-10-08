Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 17:21:33

EQS-Adhoc: STEICO SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

STEICO
22.90 CHF 39.60%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
STEICO SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

08.10.2025 / 17:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

Feldkirchen bei München, 08. Oktober 2025 – (ISIN DE000A0LR936) – Auf Basis aktueller Geschäftszahlen hat das Direktorium der STEICO SE heute die Umsatz- und Ertragsprognose des STEICO Konzerns für das Gesamtjahr 2025 aktualisiert.

Erwartet wird nunmehr ein Umsatz von rund 1% bis 3% oberhalb des Vorjahres (zuvor: plus 3% bis 6%); dies entspräche einem Umsatz von rund 380 Mio. € bis 388 Mio. €.

Das EBIT wird nun in Höhe von rund 30 Mio. € bis 35 Mio. € erwartet (zuvor 29 Mio. € bis 35 Mio. €).

Umsatzentwicklung

Nach einem Produktionsausfall auf einer der Hauptproduktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe im Juni 2025 kam es zum Aufbau von Lieferzeiten, die entgegen der ursprünglichen Erwartung noch nicht vollständig normalisiert werden konnten. Darüber hinaus ist fällt die Belebung einzelner Märkte im zweiten Halbjahr 2025 weniger dynamisch aus als erwartet.

Ergebnisentwicklung

STEICO verfolgt ein umfangreiches Programm zur Effizienzsteigerung, dessen Effekte sich bereits positiv in der Ergebnisentwicklung niederschlagen. Trotz der geringeren Umsatzerwartung kann die Ergebnisprognose daher bestätigt werden.

Insgesamt sieht das Management den Aufwärtstrend nicht als gefährdet an und erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann.

 

Kontakt
Andreas Schulze
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Fon: +49-(0)89-99 15 51-548
Fax: +49-(0)89-99 15 51-704
E-Mail: a.schulze@steico.com
www.steico.com



Ende der Insiderinformation

08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700
E-Mail: info@steico.com
Internet: http://www.steico.com
ISIN: DE000A0LR936
WKN: A0LR93
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2210172

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2210172  08.10.2025 CET/CEST

