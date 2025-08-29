EQS-Adhoc: NAKIKI SE: Nakiki SE bereitet US-Expansion mit Beteiligung an Topstonks vor

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

NAKIKI SE: Nakiki SE bereitet US-Expansion mit Beteiligung an Topstonks vor



29.08.2025

Frankfurt am Main, 29. August 2025 –Nakiki SE hat heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) über den Erwerb von bis zu 49 % an dem in den USA bei Finanzprofis, Privatanlegern und institutionellen Investoren beliebten Finanzportal Topstonks unterzeichnet.Topstonks betreibt unter anderem eine Plattform für datengetriebene Markt- und Sentimentanalysen im Bitcoin-Umfeld. Das Unternehmen mit Sitz in den USA bietet seinen Nutzern Zugang zu wertvollen Echtzeitdaten aus sozialen Finanz-Communities und ermöglicht damit neue Ansätze in der datengetriebenen Kapitalmarktanalyse.Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Aktien der Gesellschaft abgewickelt. Über den Kaufpreis selbst wurde Stillschweigen vereinbart. Von der Transaktion erwartet Nakiki einen verbesserten Zugang zum US-Markt, einen erleichterten Zugang zu globalem Kapital sowie eine gesteigerte Wahrnehmung der Nakiki-Aktie.Kontakt für Rückfragen:Telefon: +49 69 348 70 250E-Mail: info@nakikifinance.comNAKIKI SEHanauer Landstr. 20460314 Frankfurt am MainHandelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473WKN: WNDL30ISIN: DE000WNDL300



