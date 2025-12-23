Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.12.2025 16:31:53

EQS-Adhoc: Knaus Tabbert AG akzeptiert Bussgeld wegen fehlerhafter Gewichtsangaben

Knaus Tabbert
12.60 EUR -2.33%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Rechtssache
Knaus Tabbert AG akzeptiert Bussgeld wegen fehlerhafter Gewichtsangaben

23.12.2025 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen die Knaus Tabbert AG eine Geldbusse in Höhe von ca. EUR 6,42 Mio. im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Fahrzeugen der Knaus Tabbert AG verhängt. Die Gesellschaft hat auf Rechtsmittel gegen den Bescheid verzichtet, womit dessen Rechtskraft eingetreten ist.
Bereits mit Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Dezember 2024 hatte die Knaus Tabbert AG über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit fehlerhaften Gewichtsangaben berichtet.
Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen hat die Gesellschaft eine Rückstellung gebildet und erwartet vor dem Hintergrund des nun festgesetzten Bussgelds keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsjahr 2025.
Die Gesellschaft hat umfassend mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart kooperiert und die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen fortlaufend mit ihr geteilt. Dies wurde von der Staatsanwaltschaft bei der Bemessung der Geldbusse zugunsten der Gesellschaft berücksichtigt.
Die Knaus Tabbert AG geht derzeit davon aus, dass die Zahlung der Geldbusse im ersten Quartal 2026 erfolgen wird. Mit vollständiger Zahlung der Geldbusse ist das Verfahren für die Gesellschaft abgeschlossen.
 


Ende der Insiderinformation

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Telefon: +49 (0)8583 / 21-1
Fax: +49 (0)8583 / 21-380
E-Mail: info@knaustabbert.de
Internet: www.knaustabbert.de
ISIN: DE000A2YN504
WKN: A2YN50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2250962

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250962  23.12.2025 CET/CEST

