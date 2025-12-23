Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'243 0.6%  SPI 18'186 0.5%  Dow 48'442 0.2%  DAX 24'340 0.2%  Euro 0.9287 -0.3%  EStoxx50 5'749 0.1%  Gold 4'485 0.9%  Bitcoin 69'027 -1.5%  Dollar 0.7890 -0.4%  Öl 62.5 0.7% 
23.12.2025 22:21:45

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.340 Pkt - fehlende Impulse vor den Feiertagen

Knaus Tabbert
12.50 EUR -3.10%
DOW JONES--Am Dienstag vor Heiligabend zeigte sich der nachbörsliche Handel mit dünnen Umsätzen und fehlenden Impulsen. Der Aktienkurs von Knaus Tabbert legte bei Tradegate um 0,2 Prozent zu. Knaus Tabbert akzeptiert eine Geldbusse der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von fehlerhaften Gewichtsangaben und verzichtet auf Rechtsmittel. Somit muss Knaus Tabbert 6,42 Millionen Euro an Strafe zahlen und der Konzern hat bereits eine Rückstellung gebildet. Daher sollte die Geldbusse keine grossen Auswirkungen auf das Ergebnis im laufenden Jahr haben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.340 24.340 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

