21.10.2025 10:12:04

EQS-Adhoc: Bike24 Holding AG: Anpassung der Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025

BIKE24
3.38 EUR 10.82%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Bike24 Holding AG: Anpassung der Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025

21.10.2025 / 10:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Bike24 Holding AG: Anpassung der Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2025

Dresden, 21. Oktober 2025 – Der Vorstand der Bike24 Holding AG (die „Gesellschaft“) hat heute aufgrund indikativer Ergebnisse für die Monate September und Oktober 2025 beschlossen, die Prognose für den Umsatz und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Die Gesellschaft erwartet, dass sich der positive Trend aus dem 1. Halbjahr 2025 auch im 3. Quartal 2025 fortgesetzt hat und entgegen der ursprünglichen Annahme weiterhin zweistellige Wachstumsraten erzielt werden konnten.

Auf dieser Grundlage rechnet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einem Umsatz von EUR 278 Millionen bis EUR 288 Millionen (zuvor EUR 248 Millionen bis EUR 261 Millionen) sowie einem bereinigten EBITDA von EUR 12,5 Millionen bis EUR 13,5 Millionen (zuvor EUR 7,0 Millionen bis EUR 12,1 Millionen).

Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl „bereinigtes EBITDA“ verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 auf Seite 57, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.

 

Mitteilende Person: Dr. Hilmar Hamm, General Counsel

Wichtige Information:

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, oder „abzielen“ oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäss erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Kontakt:

Bike24 Holding AG
Breitscheidstrasse 40
01237 Dresden
Deutschland
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 41483
Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt
ISIN: DE000A3CQ7F4

Dr. Hilmar Hamm
General Counsel
+49 179 258 67 92



Ende der Insiderinformation

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bike24 Holding AG
Breitscheidstr. 40
01237 Dresden
Deutschland
ISIN: DE000A3CQ7F4
WKN: A3CQ7F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2216132

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216132  21.10.2025 CET/CEST

