19.10.2025 20:48:14

EQS-Adhoc: BayWa AG verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

BayWa
10.79 CHF 3.27%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Kapitalerhöhung
BayWa AG verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

19.10.2025 / 20:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BayWa verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

Die BayWa AG geht nicht mehr davon aus, dass der Verkauf der Cefetra Group B.V. („Cefetra“) mit den Unternehmen der First Dutch Group, die den Vertrag über den Erwerb der Cefetra abgeschlossen haben („First Dutch Group“) und die von dem niederländischen Unternehmer Herrn Peter Goedvolk kontrolliert werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung der BayWa AG vom 10. Juni 2025) gemäss dem Kaufvertrag vollzogen wird. Die First Dutch Group hat entgegen ihren vertraglichen Verpflichtungen die Finanzierung des Kaufpreises nicht rechtzeitig sichergestellt, um den Vollzug (Closing) des Verkaufs von Cefetra wie im Kaufvertrag vereinbart zu ermöglichen, obwohl alle im Kaufvertrag festgelegten Vollzugsbedingungen erfüllt sind. Die BayWa AG behält sich daher das Recht vor, Ansprüche gegen Herrn Goedvolk und die First Dutch Group geltend zu machen.

Die BayWa AG verhandelt aktuell mit einer neuen Investorengruppe, die erklärt hat, den bestehenden Kaufvertrag im Wesentlichen zu übernehmen und die Transaktion auf dieser Basis zu vollziehen. Die neue Investorengruppe plant, den Kaufpreis mit Eigenkapital zu finanzieren. Hinsichtlich der Refinanzierung der Cefetra ist eine Übernahme der bereits entwickelten Refinanzierungsstruktur geplant. Die involvierten Banken haben signalisiert, den Prozess (vorbehaltlich der erforderlichen Geldwäscheprüfungen und Kreditentscheidungen) konstruktiv weiter zu unterstützen. Der Vorstand der BayWa AG strebt den Vollzug der Transaktion im 4. Quartal 2025 an.

Die Banken haben zudem signalisiert, die Finanzierung der Cefetra längerfristig konstruktiv zu begleiten.

Der Vorstand der BayWa AG plant, das Angebot an die Streubesitz Aktionäre für die zweite Tranche der im Restrukturierungsplan beschlossenen Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung (siehe Ad-Hoc Meldung vom 1. Juli 2025) im Oktober zu veröffentlichen.

 


Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de


Ende der Insiderinformation

19.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastrasse 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: investorrelations@baywa.de
Internet: www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
WKN: 519406, 519400, A351PD
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2215218

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2215218  19.10.2025 CET/CEST