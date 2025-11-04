EMS-Chemie-Aktie verliert: Prognosen für 2025 bestätigt

Demnach erwartet die Gruppe unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) leicht über Vorjahr.

Die Mitte Oktober im 9-Monatsbericht veröffentlichten Einschätzungen und Erwartungen gelten unverändert, betonte das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Auslöser für die Mitteilung ist offenbar ein Analystenvotum, auf das EMS in der Mitteilung Bezug nimmt. Ein Analysehaus hatte am Morgen "aufgrund von veränderten Annahmen in deren Bewertungsmodell" das Kursziel für die EMS-Aktie um gut 14 Prozent gesenkt.

Im Schweizer Handel sinkt die EMS-Chemie-Aktie zwischenzeitlich um 2,63 Prozent auf 534,54 Franken.

ra/hr

Domat/Ems (awp)