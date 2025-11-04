Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.11.2025 10:50:37

EMS-Chemie-Aktie verliert: Prognosen für 2025 bestätigt

Der Spezialchemiekonzern EMS bestätigt am Dienstag seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025.

Demnach erwartet die Gruppe unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) leicht über Vorjahr.

Die Mitte Oktober im 9-Monatsbericht veröffentlichten Einschätzungen und Erwartungen gelten unverändert, betonte das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Auslöser für die Mitteilung ist offenbar ein Analystenvotum, auf das EMS in der Mitteilung Bezug nimmt. Ein Analysehaus hatte am Morgen "aufgrund von veränderten Annahmen in deren Bewertungsmodell" das Kursziel für die EMS-Aktie um gut 14 Prozent gesenkt.

Im Schweizer Handel sinkt die EMS-Chemie-Aktie zwischenzeitlich um 2,63 Prozent auf 534,54 Franken.

ra/hr

Domat/Ems (awp)

