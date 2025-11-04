EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
04.11.2025 10:50:37
EMS-Chemie-Aktie verliert: Prognosen für 2025 bestätigt
Der Spezialchemiekonzern EMS bestätigt am Dienstag seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025.
EMS-CHEMIEDemnach erwartet die Gruppe unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) leicht über Vorjahr.
537.63 CHF -2.25%
Die Mitte Oktober im 9-Monatsbericht veröffentlichten Einschätzungen und Erwartungen gelten unverändert, betonte das Unternehmen in einer Medienmitteilung.
Auslöser für die Mitteilung ist offenbar ein Analystenvotum, auf das EMS in der Mitteilung Bezug nimmt. Ein Analysehaus hatte am Morgen "aufgrund von veränderten Annahmen in deren Bewertungsmodell" das Kursziel für die EMS-Aktie um gut 14 Prozent gesenkt.Im Schweizer Handel sinkt die EMS-Chemie-Aktie zwischenzeitlich um 2,63 Prozent auf 534,54 Franken.
ra/hr
Domat/Ems (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: EMS-CHEMIE
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
30.10.25
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
23.10.25