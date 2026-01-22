Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen

Der Vertrag bezieht sich auf das Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD) Programm.

Elma Electronic unterstützt damit das "Golden Dome" Programm der USA, das heisst die Errichtung eines militärischen Raketenabwehrsystems. Der Vertrag umfasst ein Abkommen mit unbestimmten Liefermengen und unbestimmten Lieferzeiten (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (IDIQ) und hat ein maximales Volumen von 151 Milliarden US-Dollar, wie Elma am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen des Vertrags werden Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen sowie digitale Entwicklungsprozesse, offene Systemarchitekturen und modellbasierte Systementwicklung genutzt. Der Deal beinhaltet demnach ein breites Spektrum an Arbeitsbereichen zur Flexibilisierung der Streitkräfte.

