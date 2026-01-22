Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’416 0.7%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9278 -0.2%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’922 1.9%  Bitcoin 70’896 -0.4%  Dollar 0.7898 -0.7%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Tesla-Aktie zieht an: Musk kündigt Roboter-Verkauf für Ende 2027 an
Oerlikon-Aktie: Ausbau von Produktionskapazitäten in Michigan
Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
BASF-Aktie dennost stabil: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
JPMorgan-Aktie dennoch in Grün: Trump klagt wegen Kontoschliessungen
Suche...
Plus500 Depot

Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vertrag 22.01.2026 21:01:37

Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen

Elma Electronic-Aktie: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen

Elma Electronic hat den Zuschlag für einen Vertrag im Rahmen des Missile Defense Agency (MDA) in den USA erhalten.

Elma Electronic
1270.00 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen
Der Vertrag bezieht sich auf das Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD) Programm.

Elma Electronic unterstützt damit das "Golden Dome" Programm der USA, das heisst die Errichtung eines militärischen Raketenabwehrsystems. Der Vertrag umfasst ein Abkommen mit unbestimmten Liefermengen und unbestimmten Lieferzeiten (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (IDIQ) und hat ein maximales Volumen von 151 Milliarden US-Dollar, wie Elma am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen des Vertrags werden Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen sowie digitale Entwicklungsprozesse, offene Systemarchitekturen und modellbasierte Systementwicklung genutzt. Der Deal beinhaltet demnach ein breites Spektrum an Arbeitsbereichen zur Flexibilisierung der Streitkräfte.

awp-robot/cf

Wetzikon (awp)

Weitere Links:

Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten

Bildquelle: ELMA Electronic AG

Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten