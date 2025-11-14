Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099

14.11.2025 20:27:13

Electronic Arts Aktie News: Electronic Arts am Freitagabend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 201,63 USD zu.

Electronic Arts
159.36 CHF -0.68%
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 201,63 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'979 Punkten tendiert. Die Electronic Arts-Aktie zog in der Spitze bis auf 201,67 USD an. Bei 201,23 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274'526 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 1,05 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Mit einem Kursverlust von 42,86 Prozent würde die Electronic Arts-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -8,78 Prozent auf 1.85 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

