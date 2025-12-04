Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.12.2025 05:07:18
Eisai And Biogen Report Long-Term Benefits Of LEQEMBI In Early Alzheimer's Disease
(RTTNews) - Eisai Co., Ltd. and Biogen Inc. announced new findings on the continued and expanding benefit of LEQEMBI (lecanemab-irmb) maintenance treatment in early Alzheimer's disease at the 18th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference.
Long-term treatment with LEQEMBI suggests the potential to delay disease progression from Mild Cognitive Impairment (MCI) to moderate Alzheimer's disease by up to 8.3 years in patients with low amyloid levels who began therapy at an early stage.
New safety and efficacy data were also presented at a scientific symposium focused on the subcutaneous formulation (SC-AI) of LEQEMBI. This formulation was approved in the United States in August 2025 for maintenance treatment, while a rolling supplemental Biologics License Application (sBLA) for initiation treatment was completed in November 2025. Eisai has also submitted an application for approval of the subcutaneous injectable formulation in Japan in November 2025.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Biogen Inc
|
02.12.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Biogen Inc
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.