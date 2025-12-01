Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0.22 Prozent auf 25’378.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.795 Prozent auf 25’232.75 Punkte an der Kurstafel, nach 25’434.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’396.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’158.63 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’858.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’415.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20’930.37 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20.99 Prozent aufwärts. 26’182.10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Old Dominion Freight Line (+ 5.39 Prozent auf 142.58 USD), Synopsys (+ 3.65 Prozent auf 433.28 USD), Diamondback Energy (+ 2.60 Prozent auf 156.55 USD), Atlassian (+ 2.07 Prozent auf 152.62 USD) und AppLovin (+ 1.94 Prozent auf 611.13 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-10.48 Prozent auf 158.61 USD), Broadcom (-2.99 Prozent auf 390.91 USD), Mondelez (-2.37 Prozent auf 56.21 USD), Biogen (-2.27 Prozent auf 177.96 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2.20 Prozent auf 763.01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18’479’293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.705 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch