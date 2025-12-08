Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Abspaltung erfolgt 08.12.2025 11:59:00

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs nahe Referenzpreis

Der Konsumgütergigant Unilever hat sein Eiscreme-Geschäft abgespalten. Das Spin-off The Magnum Ice Cream Company ist seit heute als eigenständiges Unternehmen an mehreren Börsen handelbar.

• Unilever mit erfolgtem Spin-off des Eisgeschäfts
• Heute erster Handelstag von The Magnum Ice Cream Company in Amsterdam, London und New York
• Diese Pläne verfolgen Unilever und Magnum nun

Unilever hat sein Speiseeis-Geschäft als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Nachdem das Spin-off von The Magnum Ice Cream Company (TMICC) offiziell am Samstag, den 6. Dezember 2025 abgeschlossen wurde, begann heute der Handel mit den Magnum Ice Cream-Aktien an der EURONEXT Amsterdam, sowie den Börsen in London (LSE) und New York (NYSE). Der Referenzpreis für das Börsendebüt wurde auf 12,80 Euro bzw. 14,89 US-Dollar festgesetzt. Der erste Kurs der neuen Anteilsscheine an der EURONEXT in Amsterdam lag am Montag jedoch um 4,69 Prozent tiefer bei 12,20 Euro. Im Verlauf des ersten Handelstages zeigt sich die Magnum Ice Cream-Aktie dann zeitweise bei 12,796 Euro und damit 0,03 Prozent unter dem Referenzpreis.
Die Unilever-Aktie steht derweil im Londoner Handel zeitweise 4,80 Prozent tiefer bei 42,42 GBP.

Da das Spin-off in Form einer Ausschüttung einer Sachdividende erfolgte, erhielten alle Unilever-Aktionäre automatisch für fünf gehaltene Unilever-Aktien zusätzlich eine Aktie von The Magnum Ice Cream Company in ihr Depot gebucht. Damit hat nun ein neues Kapitel für TMICC, das Marken wie Magnum, Cornetto und Ben & Jerry's umfasst, als eigenständige Gesellschaft begonnen.

Ursprünglich sollte das Spin-Off schon in der ersten November-Hälfte abgeschlossen sein, der Shutdown der US-Regierung machte Unilever dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung, da auch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC davon betroffen war und somit die für die Aufnahme des Handels von Magnum an der New Yorker Börse erforderliche US-Registrierungserklärung nicht rechtzeitig für wirksam erklären konnte.

Warum sich Unilever von seinem Eis-Imperium getrennt hat

Bei der Abspaltung des Speiseeis-Geschäfts als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen handelt es sich um eine strategische Entscheidung des Konsumgüterriesens. Unilever eliminiert damit nach eigenen Angaben eine "stark saisonabhängige und kapitalintensive" Sparte mit sehr speziellen Charakteristika wie etwa der benötigten Kühlkettenlogistik, die zudem kaum Synergien zu den übrigen Geschäftssparten Beauty, Körperpflege, Nahrungsmittel und Haushaltsprodukte aufwies. Der Wegfall der Eiscreme-Sparte soll es Unilever somit künftig erlauben, sich klarer auf seine Kernsegmente zu fokussieren.

Zudem dürften die Margen von Unilever nach der Magnum-Abspaltung steigen, wie "Aktienfinder" berichtet. Denn das Eiscreme-Geschäft sei mit einer Marge von zuletzt nur 6,9 Prozent die margenschwächste Sparte des Konzerns gewesen und habe dadurch die Bruttomarge des Konsumgütergiganten im letzten Geschäftsjahr um 1,6 Prozentpunkte nach unten gedrückt. Unilever steigert somit durch das Spin-off auch seine Profitabilität.

Für die Eiscreme-Sparte selbst bedeutet die Neuordnung mehr Unabhängigkeit: The Magnum Ice Cream Company wird nun als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden geführt und kann seine Investitionen, Logistik und Vermarktung künftig gezielter ausrichten. Unilever hält nach dem Spin-off allerdings noch 19,9 Prozent an dem neuen Unternehmen - jedoch vor allem aus steuerlichen Gründen, wie der Konsumgüterkonzern betonte. Diese Beteiligung soll jedoch in den nächsten fünf Jahren abgebaut werden.

Unilever-Aktie vor Konsolidierung

Aufgrund des erfolgten Spin-off erwartet Unilever, "dass sich die Marktkapitalisierung und der Aktienkurs voraussichtlich an den geänderten Umfang der Geschäftstätigkeit anpassen werden". Um dennoch eine Vergleichbarkeit zwischen dem "Aktienkurs und den Kennzahlen je Aktie (einschliesslich Gewinn je Aktie und Dividende je Aktie) vor und nach der Abspaltung" zu wahren, soll laut Unternehmensangaben die bestehende Aktienstruktur angepasst werden. Im Rahmen einer Aktienkonsolidierung (englisch "Share Consolidation") soll dabei die Anzahl der ausgegebenen Aktien verringert werden. Dabei werden alle alten Unilever-Aktien in einem noch unbekannten Verhältnis durch eine geringere Zahl neuer Aktien ersetzt, die Beteiligungsverhältnisse und Stimmrechte der Aktionäre bleiben dabei jedoch gleich. Die neue Aktienstruktur von Unilever soll ab dem 11. November 2025 wirksam sein.

So schlug sich das Geschäft von The Magnum Ice Cream Company vor dem Börsenstart

Im Jahr 2024 setzte Magnum laut "dpa-AFX" 7,9 Milliarden Euro um. Für das erste Halbjahr 2025 meldete das neue Unternehmen einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro, was einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum (4,4 Milliarden Euro) entspricht. Der Nettogewinn lag im ersten Halbjahr bei 464 Millionen Euro, nach 462 Millionen Euro im Vorjahr. Der Eishersteller betritt das Börsenparkett mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent weltweit.

Auf einem im September abgehaltenen Capital Markets Day wurden zudem Wachstumspläne, Produktinnovationen und Effizienzprogramme präsentiert. Ab 2026 will Magnum laut "dpa-AFX" jährlich ein organisches Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent erreichen. Das durchschnittliche jährliche bereinigte EBITDA soll - nach 1,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr - künftig um 40 bis 60 Basispunkte steigen. Ausserdem ist ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro geplant.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Galderma-Aktie: L’Oréal neuer Hauptaktionär beim Dermatologiespezialisten

Bildquelle: MDV Edwards / Shutterstock.com

Analysen zu Magnum Ice Cream

