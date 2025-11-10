Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
10.11.2025 09:12:36
Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo
LONDON (awp international) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen.
Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.
Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon. Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis
05.11.25
|FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Haleon-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
03.11.25
|Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
31.10.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
31.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
31.10.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
30.10.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
17.10.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
