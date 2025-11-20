Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.11.2025 20:27:13

eBay Aktie News: eBay büsst am Abend ein

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 80,53 USD abwärts.

Um 20:26 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 80,53 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'202 Punkten liegt. Die eBay-Aktie sank bis auf 80,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 469'823 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 101,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 25,61 Prozent zulegen. Bei 58,73 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,07 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 29.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.87 Mrd. USD – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

