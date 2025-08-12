Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch

Der australische Drohnenanbeiter DroneShield gab jüngst den Launch einer zivilen Drohnenabwehrlösung für kritische Infrastrukturen bekannt gegeben. Die DroneShield-Aktie profitiert weiter.

• DroneShield lanciert SentryCiv
• DroneShield-Aktie profitiert in Sydney
• Hype um Drohnenabwehr treibt an

Das australische Verteidigungsunternehmen DroneShield gab kürzlich in einer Pressemittelung den Launch von SentryCiv, einer Drohnenabwehrlösung speziell designt für den Schutz kritischer Infrastrukturen bekannt. "Mit einem fortschrittlichen und dennoch kostengünstigen Ansatz ermöglicht SentryCiv nicht-militärischen Sektoren, kritische Anlagen vor den zunehmenden Bedrohungen durch Drohnen zu schützen. Die Lösung bietet eine innovative, emissionsfreie neue Sicherheitsebene für Flughäfen, Versorgungsunternehmen, Rechenzentren, Veranstaltungsorte und Stadien, Regierungsgebäude, Justizvollzugsanstalten und andere Hochrisikostandorte", erklärt das Unternehmen in seiner Veröffentlichung.

Dabei wird das Programm mittels Softwareupdates ständig auf dem neuesten Stand gehalten. Es handelt sich hierbei um ein reines Abonnementmodell, welches ohne Vorabkosten angeboten wird.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Am Montag hatte die DroneShield-Aktie in Sydney nicht auf den das Bekanntwerden des Launches von SentryCiv reagiert. Am Dienstag jedoch zog das Papier im Reaktion auf die offizielle Pressemitteilung DroneShields letztlich um 3,8 Prozent auf 4,1 AUD an. Seit Jahresbeginn hat die DroneShield-Aktie ein sattes Plus von 435,95 Prozent verzeichnet. Auch das Allzeithoch, welches erst vor wenigen Tagen bei 4,390 AUD erreicht wurde, ist nicht mehr weit entfernt.

Drohnen-Abwehr: Ein Markt im Höhenflug

Die beeindruckende Kursentwicklung der DroneShield Aktie im Jahr 2025 ist nicht isoliert zu betrachten, sondern spiegelt einen globalen Trend wider: den massiven Boom im Drohnenabwehrmarkt. Dieser Sektor erlebt eine nie dagewesene Nachfrage, befeuert durch geopolitische Spannungen und das wachsende Bewusstsein für die Bedrohungen, die von unbemannten Flugobjekten ausgehen. DroneShield, als führender Anbieter von Drohnenabwehrtechnologien, profitiert überproportional von dieser Entwicklung.

Das starke Kursplus spiegelt das enorme Vertrauen des Marktes in das Geschäftsmodell des Unternehmens wider. Dieser Hype um Drohnenabwehr ist ein entscheidender Faktor für die bisherige Kursexplosion und die anhaltende Kursfantasie.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Droneshield

