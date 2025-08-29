Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren verdient

Am 29.08.2020 wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 143.63 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69.623 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2025 30’279.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 434.91 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 30’279.89 USD entspricht einer Performance von +202.80 Prozent.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 202.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch