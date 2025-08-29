Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’230 0.1%  SPI 16’974 0.1%  Dow 45’417 -0.5%  DAX 24’002 -0.2%  Euro 0.9349 -0.1%  EStoxx50 5’375 -0.4%  Gold 3’434 0.5%  Bitcoin 87’566 -2.9%  Dollar 0.8008 0.0%  Öl 68.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
RENK-Aktie zieht an: Triton trennt sich von verbliebenen RENK-Titeln
Palantir-Aktie nach Allzeithoch unter Druck - Analysten sehen Überbewertung
Caterpillar-Aktie in Rot: Hohe Belastung durch Trump-Zölle erwartet
Dell-Aktie stürzt nach Zahlen ab: KI-Server boomen, doch Prognose enttäuscht
Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Investition 29.08.2025 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Caterpillar-Investment verdienen können.

Caterpillar
339.69 CHF -1.96%
Kaufen Verkaufen

Am 29.08.2020 wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 143.63 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69.623 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2025 30’279.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 434.91 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 30’279.89 USD entspricht einer Performance von +202.80 Prozent.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 202.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com