NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,90 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston passte seine Schätzungen am Montag an die neuen Jahresziele des Wirkstoffforschers an. Er wartet für genaue Details auf den Quartalsbericht am 13. August./rob/ag/gl;