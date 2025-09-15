Continental Aktie 327800 / DE0005439004
15.09.2025 09:21:41
Dönges startet bei Aumovio schon im November als CFO
DOW JONES--Bei dem vor dem Börsengang stehenden Autozulieferer Aumovio wird die neue Finanzvorständin bereits im November starten. Jutta A. Dönges wird bereits zum 1. November 2025 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer, wie Aumovio mitteilte. Sie hat einen Vertrag für drei Jahre. Aktuell gehört sie noch dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. Bisher hiess es, dass Dönges spätestens am 1. März 2026 den Posten bei der Continental-Abspaltung übernimmt.
28.08.25
|Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie gewinnt (Dow Jones)
|
05.08.25
|Continental-Aktie schwach: Conti steigert operativen Gewinn trotz Umsatzrückgang (Dow Jones)
|
03.07.25
|Continental prognostiziert Belastungen durch Trump-Zölle im zweiten Quartal (Dow Jones)
|
24.06.25
|Continental will Contitech 2026 verkaufen und reduziert Margenausblick für 2025 - Aktie tiefer (Dow Jones)
|
24.06.25
|Continental reduziert Margenausblick für 2025 (Dow Jones)
|
18.06.25
|Aktien von Continental und Mutares tiefer: Continental verkauft Bremsenwerk in Italien an Mutares (Dow Jones)
|
29.05.25
|Continental-Aktie etwas stärker: Aumovio muss sich neu aufstellen - CFO-Suche beeinträchtigt Abspaltung nicht (Dow Jones)
|
06.05.25
|Continental-Aktie profitiert: Continental steigert operative Marge (Dow Jones)