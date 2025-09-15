Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.09.2025 09:21:41

Dönges startet bei Aumovio schon im November als CFO

Continental
70.85 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Bei dem vor dem Börsengang stehenden Autozulieferer Aumovio wird die neue Finanzvorständin bereits im November starten. Jutta A. Dönges wird bereits zum 1. November 2025 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer, wie Aumovio mitteilte. Sie hat einen Vertrag für drei Jahre. Aktuell gehört sie noch dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. Bisher hiess es, dass Dönges spätestens am 1. März 2026 den Posten bei der Continental-Abspaltung übernimmt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

