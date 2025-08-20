Deutsche Erzeugerpreise sinken im Juli

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Produzentenpreise in Deutschland sind im Juli gesunken. Im Vergleich zum Vormonat reduzierten sich die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Minus von 1,5 Prozent. Die Prognose hatte auf einen Rückgang um 1,3 Prozent gelautet.

Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Jahresvergleich lag der Index um 1,0 Prozent höher.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)