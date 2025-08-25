Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Apple-Aktie im Fokus: FinTech zerrt iKonzern wegen Apple Pay-Technologie vor Gericht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Neues Bitcoin-Treasury-Unternehmen plant vor Börsengang Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
26.08.2025 00:57:26

DeFi Development Corp. Announces $125 Mln Equity Raise To Expand Solana Treasury

Janover
15.69 USD -22.67%
(RTTNews) - DeFi Development Corp. (DFDV), the first U.S. public company focused on accumulating and compounding Solana - SOL, has secured definitive agreements for a $125 million equity offering priced at $12.50 per share.

The deal, expected to close on August 28, 2025, includes approximately 4.2 million shares and 5.7 million pre-funded warrants, with proceeds paid in a mix of cash and locked SOL to drive NAV/share and Solana per Share - SPS accretion.

CEO Joseph Onorati emphasized that the raise will significantly expand the company's SOL holdings while compounding per-share value, aligning with DFDV's strategy of rapid treasury growth.

This financing, adding to over $370 million raised in 2025, further establishes DFDV as a leading Solana treasury vehicle with institutional backing and broad ecosystem integration.

Cantor Fitzgerald & Co. acted as exclusive financial advisor and Monday, DFDV closed at $15.69, down 22.37%, and is currently trading at $15.99, up 1.91%, on the NasdaqCM.

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

25.08.25 Logo WHS HENSOLDT Aktie profitiert vom Rüstungsboom: Auftragsbücher voll – jetzt zuschlagen?
25.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Boom auf dem Prüfstand
25.08.25 Verhaltene Reaktion auf Powell-Rede
25.08.25 Daimler Truck Holding gesucht
25.08.25 Das Comeback des Konsolen-Gamings?
22.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag freundlich
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag fester
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag höher
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
Zweifelhafter Erfolg für Tesla-Aktie: US-Luftwaffe ordert Cybertrucks - für Zielübungen

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
