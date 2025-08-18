|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Übernahmefantasie
|
18.08.2025 19:56:55
Dayforce-Aktie springt hoch: Thoma Bravo wohl an Übernahme interessiert
An der Wall Street sorgt die Dayforce-Aktie für Schlagzeilen, indem sie ein bemerkenswertes Kursfeuerwerk entfacht. Die potenzielle Übernahme durch Thoma Bravo treibt an.
• Experten sehen Dayforce-Übernahme als logischen Schritt
• Dayforce für Thoma Bravo günstig bewertet
Die Aktie des Personalmanagement-Softwareunternehmens Dayforce schoss an der NYSE am Montag zeitweise um spektakuläre 27,02 Prozent auf 67,17 US-Dollar in die Höhe. Auslöser war ein Bericht über mögliche Übernahmegespräche mit der Private-Equity-Firma Thoma Bravo. Die Nachricht kommt für Anleger besonders überraschend, da die Dayforce-Aktie in diesem Jahr bereits rund 27 Prozent an Wert verloren hatte.
Übernahmegerüchte treiben Dayforce-Kursrally an
Laut Bloomberg News vom Sonntag führt die Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo aktiv Gespräche zur möglichen Übernahme von Dayforce. Sowohl Dayforce als auch Thoma Bravo haben auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme nicht reagiert.Die plötzliche Kursexplosion katapultiert den Marktwert des Unternehmens deutlich nach oben. So liegt die Marktkapitalisierung von Dayforce nun bei 8,44 Milliarden US-Dollar.
Experten sehen Dayforce-Übernahme als logischen Schritt
Analysten von Barclays bewerten das Übernahmeinteresse als strategisch sinnvoll: "Wir sehen Dayforce als einen logischen Vermögenswert für Thoma Bravo an, da es eine der überzeugendsten langfristigen Möglichkeiten im HCM-Bereich mit seinem Erfolg bei der Entwicklung auf dem Markt und auf internationaler Ebene hat", so die Experten von Barclays.
Günstige Bewertung im Branchenvergleich
Ein Blick auf die Bewertungskennzahlen zeigt, dass Dayforce im Vergleich zu direkten Wettbewerbern derzeit relativ günstig bewertet ist. Die Aktie wird mit dem fast 20-fachen der Gewinnschätzungen gehandelt. Zum Vergleich: Workday wird mit dem 24-fachen, Automatic Data Processing mit dem 27-fachen und Paycom Software mit dem 22-fachen der erwarteten Gewinne bewertet.
Diese attraktive Bewertung könnte ein weiterer Grund für das Interesse von Thoma Bravo sein, besonders nachdem die Aktie seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren hat.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Dayforce
|
05.08.25
|Ausblick: Dayforce vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Dayforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Ceridian HCM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: Ceridian HCM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dayforce
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWährend neuem Ukraine-Treffen: SMI schliesslich kaum verändert -- Wall Street tritt auf der Stelle -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag kaum bewegt. Beim deutschen Leitindex ging es abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Montag von ihrer unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}