QUALCOMM-Aktie gibt nach: Gewinn rückläufig, Umsatz über Prognose

Der US-Chipkonzern QUALCOMM hat nach US-Börsenschluss am Mittwoch seine Zahlen für das zum September abgelaufene vierte Geschäftsquartal sowie das Gesamtgeschäftsjahr 2026 veröffentlicht.

Gewinn je Aktie unter Vorjahresniveau

Beim bereinigten Gewinn je Aktie (GAAP) erzielte QUALCOMM einen Wert von 2,17 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis im Vergleich zum Analystenkonsens von 2,16 US-Dollar je Aktie unter den Schätzungen. Im Vorjahresquartal hatte QUALCOMM noch einen Gewinn von 3,00 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz meldete QUALCOMM einen Rückgang von 11,27 Milliarden US-Dollar auf 10,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit Erlösen von 10,15 Milliarden US-Dollar gerechnet, diesen Wert konnte der Chipriese übertreffen.

Ausblick auf das erste Quartal

Im Gesamtjahr liegen die Investitionsausgaben mit 2,49 Milliarden US-Dollar über der Schätzung von 1,86 Milliarden US-Dollar. Für das erste Quartal peilt QUALCOMM darüber hinaus einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,15 bis 2,35 US-Dollar an (Konsens: 2,32 US-Dollar) und rechnet mit einem Umsatz zwischen 10,4 und 11,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den erwarteten 10,55 Milliarden US-Dollar.

QUALCOMM-Aktie nachbörslich unter Druck

Die QUALCOMM-Aktie reagiert auf die veröffentlichten Quartalszahlen nachbörslich an der NASDAQ mit einem Verlust von 4,88 Prozent auf 164,74 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch