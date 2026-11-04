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Geändert am: 04.11.2026 07:23:42
Schwere Niederlage für Trump: Asiens Börsen uneins -- SMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten
Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt begab sich am Dienstag auf Richtungssuche.So eröffnete der SMI den Handelstag etwas leichter und arbeitete sich anschliessend an die Nulllinie heran. Am frühen Nachmittag gelang kurzzeitig der Sprung in die Gewinnzone, bevor es wieder moderat abwärts ging. Schliesslich verabschiedete sich das Barometer mit Verlusten von 0,40 Prozent bei 14'743,09 Punkten in den Feierabend.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI beendeten den Handel 0,34 Prozent tiefer bei 20'797,40 Zählern bzw. 0,27 Prozent leichter bei 2'374,37 Einheiten.
Für Unterstützung sorgten im Handelsverlauf sinkende Ölpreise nach Entspannungssignalen im Nahostkonflikt. Händler verwiesen auf ein Interview von US-Präsident Donald Trump mit Fox News. Darin erklärte er auch, dass die USA ab dem kommenden Jahr keine Militärhilfe mehr an Israel leisten werde. Eine Entspannung signalisierte Trump auch bezüglich dem Handelskonflikt mit dem Nachbarn Kanada. Derweil blieb der Fokus der Märkte auf den Zwischenwahlen in den USA: Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner stimmten über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab.
Am Vormittag hatten vor allem die Schwäche im Technologiesektor für Druck auch auf die Schweizer Indizes gesorgt. Der US-Technologiegigant Apple hatte bei den am Vorabend vorgelegten Quartalszahlen vor allem mit einem verhaltenen Margenausblick enttäuscht. "Selbst glänzende Geschäftszahlen reichen nicht mehr aus, wenn die Perspektiven nicht ebenso überzeugend ausfallen", kommentierte ein Marktteilnehmer.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit moderaten Verlusten.
Dabei war der DAX noch mit einem kräftigen Abschlag in den Handel eingestiegen. Allerdings zeigte sich das Barometer im Handelsverlauf hartnäckig und rückte zeitweise sogar auf grünes Terrain vor. Letztlich stand jedoch ein Abschlag von 0,45 Prozent auf 25'864,62 Punkte an der Kurstafel.
Damit dämmte der deutsche Leitindex seine Verluste zumindest etwas ein, nachdem er im frühen Handel noch aufgrund anziehender Ölpreise und einer erneuten militärischen Eskalation im Iran noch deutlich Federn liess. Grund für die rasche Entspannung am Ölmarkt waren Entspannungssignale, ausgehend vom US-Präsidenten Donald Trump. Einem Interview von Fox News zufolge werde die USA zudem im kommenden Jahr keine Militärhilfe mehr an Israel leisten. Darüber hinaus deutete sich eine Abkühlung im Handelskonflikt mit Kanada an.
Übergeordnet zogen die US-Zwischenwahlen die Aufmerksamkeit auf sich, Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner stimmten über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Auch deshalb war der Handel von Zurückhaltung geprägt.
Quartalszahlen hierzulande veröffentlichten am Dienstag die DAX-Konzerne Bayer, Zalando und Fresenius Medical Care (FMC).
WALL STREET
An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen.
Der Dow Jones verlor am Dienstag 0,38 Prozent auf 51'786,15 Punkte.
Derweil hatte der NASDAQ Composite bessere Karten und gewann 0,83 Prozent auf 25'372,01 Zähler.
Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominierte weiterhin Zurückhaltung, wie es heisst. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, dominiert. Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt. Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple und Palantir.
ASIEN
Asiens Börsen schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:51 Uhr) einen Verlust von 1,85 Prozent bei 61'915,56 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,22 Prozent auf 3'652,08 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,04 Prozent auf 23'771,51 Einheiten zu.
Hauptthema ist die Zwischenwahl in den USA. Dort zeichnet sich ein klarer erdrutschartiger Sieg der Demokraten ab, womit sie sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Mehrheit erringen könnten. Das würde Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Politische Beobachter wiesen aber schon vor der Wahl darauf hin, dass Trump vielfach einfach mit Dekreten agiert und so den Kongress praktisch umgeht.
Unter Druck stehen Aktien mit KI-Fantasie. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die grossen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Unter anderem könnte der Bau neuer Rechenzentren stärker auf Umweltbelastungen, Stromverbrauch und Auswirkungen auf die Bevölkerung geprüft und dadurch verzögert werden. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten. Allerdings wäre eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher, heisst es auch. Denn Trump könne mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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