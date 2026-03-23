Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’325 1.6%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9131 0.3%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’417 -2.0%  Bitcoin 55’747 4.3%  Dollar 0.7861 -0.2%  Öl 99.3 -9.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526Partners Group2460882NVIDIA994529Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla startet Terafab: Eigene KI-Chip-Fabrik vor dem Start - Aktie im Fokus
APG-Aktie: Pascal Frei übernimmt Leitung der Verkaufsregionen
TotalEnergies-Aktie: Offshore-Pläne in den USA gestoppt - Konzern zieht Konsequenzen
Imperial Brands-Aktie: Reemtsma macht Werk in Langenhagen dicht - 600 Stellen betroffen
Google- und Meta-Aktien gewinnen dennoch: EU-Kommissarin trifft CEOs
Suche...
Plus500 Depot

CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.03.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend mit Verlusten

CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CVS Health. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 71,16 USD.

CVS Health
55.62 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,16 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'601 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 70,61 USD. Bei 72,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 499'292 CVS Health-Aktien.

Bei 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,62 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 17,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,72 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 10.02.2026 vor. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,38 Prozent auf 105.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 06.05.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 7,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig

Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?

Novo Nordisk-Aktie steigt: Analysten feiern CVS-Kooperation


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com