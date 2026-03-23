CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend mit Verlusten

Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 71,16 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'601 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 70,61 USD. Bei 72,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 499'292 CVS Health-Aktien.

Bei 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,62 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 17,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,72 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 10.02.2026 vor. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,38 Prozent auf 105.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 06.05.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 7,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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