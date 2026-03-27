AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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27.03.2026 11:47:00
AstraZeneca meldet Erfolg bei Lungenmedikament - Aktie mit Kursplus
Ein Medikamentenkandidat von AstraZeneca für Lungenerkrankungen hat in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien das primäre Ziel erreicht.
Die Reduktion wurde demnach sowohl in der primären Population ehemaliger Raucher als auch in der Gesamtpopulation beobachtet, die ehemalige und aktuelle Raucher umfasste. Das Medikament sei im Allgemeinen gut vertragen worden und weise ein günstiges Sicherheitsprofil auf, so AstraZeneca.
COPD ist die dritthäufigste Todesursache weltweit, und Tozorakimab wirkt anders als andere Medikamente, indem es sowohl die Entzündung verringert als auch den Kreislauf der Schleimfunktionsstörung unterbricht, die beiden Haupttreiber der Erkrankung, erklärte Sharon Barr, Executive Vice President für biopharmazeutische Forschung und Entwicklung bei AstraZeneca.
Das Medikament wird laut AstraZeneca in weiteren Phase-3-Studien bei COPD sowie in einer weiteren fortgeschrittenen Studie bei schwerer viraler Erkrankung der unteren Atemwege und in einer Phase-2-Studie bei Asthma untersucht.
Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 3,46 Prozent höher bei 143,08 GBP.
DJG/DJN/rio/sha
DOW JONES
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