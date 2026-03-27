Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’572 -0.6%  SPI 17’555 -0.6%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’330 -1.3%  Euro 0.9181 0.2%  EStoxx50 5’508 -1.0%  Gold 4’412 0.0%  Bitcoin 53’092 -2.9%  Dollar 0.7976 0.4%  Öl 110.5 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Buy-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Stellantis-Aktie sinkt: Klage gegen ZF-Joint-Venture
AstraZeneca meldet Erfolg bei Lungenmedikament - Aktie mit Kursplus
Auftragschance für Rheinmetall und Indra: So entwickeln sich die Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS
Santander-Aktie leichter: Zuversicht bezüglich erstes Quartal
Suche...

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Klinische Studien 27.03.2026 11:47:00

AstraZeneca meldet Erfolg bei Lungenmedikament - Aktie mit Kursplus

AstraZeneca meldet Erfolg bei Lungenmedikament - Aktie mit Kursplus

Ein Medikamentenkandidat von AstraZeneca für Lungenerkrankungen hat in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien das primäre Ziel erreicht.

AstraZeneca
149.38 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen
Bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) habe das Medikament Tozorakimab die annualisierte Rate moderater bis schwerer Verschlechterungen gesenkt, teilte der britische Pharmakonzern mit. Die COPD tritt häufig bei starken Rauchern auf.

Die Reduktion wurde demnach sowohl in der primären Population ehemaliger Raucher als auch in der Gesamtpopulation beobachtet, die ehemalige und aktuelle Raucher umfasste. Das Medikament sei im Allgemeinen gut vertragen worden und weise ein günstiges Sicherheitsprofil auf, so AstraZeneca.

COPD ist die dritthäufigste Todesursache weltweit, und Tozorakimab wirkt anders als andere Medikamente, indem es sowohl die Entzündung verringert als auch den Kreislauf der Schleimfunktionsstörung unterbricht, die beiden Haupttreiber der Erkrankung, erklärte Sharon Barr, Executive Vice President für biopharmazeutische Forschung und Entwicklung bei AstraZeneca.

Das Medikament wird laut AstraZeneca in weiteren Phase-3-Studien bei COPD sowie in einer weiteren fortgeschrittenen Studie bei schwerer viraler Erkrankung der unteren Atemwege und in einer Phase-2-Studie bei Asthma untersucht.

Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 3,46 Prozent höher bei 143,08 GBP.

DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES

Weitere Links:

AstraZeneca-Aktie: Pharmariese übernimmt Rechte an CSPC-Adipositas-Medikamenten

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com