Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’761 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9354 0.0%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’229 0.5%  Bitcoin 74’049 -0.9%  Dollar 0.8000 0.0%  Öl 62.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Idorsia36346343Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Palantir36244719Microsoft951692Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Intel-Aktie höher: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch
Suche...
eToro entdecken

Culp Aktie 923219 / US2302151053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 00:37:06

CULP INC Q2 Loss Declines

Culp
3.88 USD 0.52%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - CULP INC (CULP) released Loss for second quarter of -$4.31 million

The company's earnings came in at -$4.31 million, or -$0.34 per share. This compares with -$5.64 million, or -$0.45 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 4.4% to $53.20 million from $55.67 million last year.

CULP INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.31 Mln. vs. -$5.64 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.45 last year. -Revenue: $53.20 Mln vs. $55.67 Mln last year.