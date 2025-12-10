Culp Aktie 923219 / US2302151053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
11.12.2025 00:37:06
CULP INC Q2 Loss Declines
(RTTNews) - CULP INC (CULP) released Loss for second quarter of -$4.31 million
The company's earnings came in at -$4.31 million, or -$0.34 per share. This compares with -$5.64 million, or -$0.45 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.4% to $53.20 million from $55.67 million last year.
CULP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.31 Mln. vs. -$5.64 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.45 last year. -Revenue: $53.20 Mln vs. $55.67 Mln last year.
Nachrichten zu Culp Inc.
|
09.12.25
|Ausblick: Culp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.09.25
|Ausblick: Culp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.06.25