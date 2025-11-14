Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.11.2025 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Corning Aktie News: Corning am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Corning zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 82,92 USD zu.

Um 20:26 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 82,92 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 83,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 647'365 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,57 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 121,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent auf 4.10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

