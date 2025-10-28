Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Quartalsbericht
|
28.10.2025 14:43:00
Corning-Aktie fällt trotz Umsatzplus und Gewinn in Q3
Corning hat am Dienstag vor US-Börsenstart seine Bücher geöffnet. So fiel die Quartalsbilanz des Unternehmens aus.
Corning erzielte im dritten Quartal 2025 einen Gewinn: Das Ergebnis je Aktie stieg von -0,140 US-Dollar auf 0,67 US-Dollar. Damit lag Cornings Ergebnis knapp über den Analystenschätzungen, die im Durchschnitt bei 0,665 US-Dollar je Aktie gelegen hatten.
Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 4,27 Milliarden US-Dollar, nach 3,39 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf Corning die Markterwartungen von 4,23 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie verliert im Handel an der NYSE zeitweise 3,50 Prozent auf 86,23 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
|
13:55
|Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Corning Aktie News: Corning präsentiert sich am Montagabend stärker (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Corning Aktie News: Corning macht am Montagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.10.25
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.10.25
|S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Corning stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.10.25
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.10.25
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)