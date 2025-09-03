ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
03.09.2025 21:15:39
ConocoPhillips-Aktie verliert: US-Ölkonzern plant massiven Stellenabbau
Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen.
Von dem Abbau sollen sowohl fest angestellte Beschäftigte als auch externe Mitarbeiter betroffen sein. ConocoPhillips hatte das vergangene Quartal mit einem Gewinnrückgang von 15 Prozent auf 1,97 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) abgeschlossen. Die Industrie steht unter dem Druck sinkender Ölpreise. ConocoPhillips hatte im vergangenen Jahr den Konkurrenten Marathon Oil für rund 17 Milliarden Dollar übernommen.
Für die ConocoPhillips-Aktie geht es im NYSE-Handel zeitweise um 4,21 Prozent abwärts auf 94,83 US-Dollar.
/so/DP/nas
HOUSTON (awp international)