03.09.2025 21:15:39

ConocoPhillips-Aktie verliert: US-Ölkonzern plant massiven Stellenabbau

ConocoPhillips-Aktie verliert: US-Ölkonzern plant massiven Stellenabbau

Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen.

ConocoPhillips
79.98 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen
Der Abbau soll grösstenteils noch in diesem Jahr durchgeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. ConocoPhillips nannte keine Gründe für den radikalen Einschnitt. Es hiess lediglich, das Unternehmen prüfe ständig, wie man mit vorhandenen Ressourcen effizienter arbeiten könne. ConocoPhillips hatte Ende vergangenen Jahres rund 11.800 Beschäftigte in 14 Ländern.

Von dem Abbau sollen sowohl fest angestellte Beschäftigte als auch externe Mitarbeiter betroffen sein. ConocoPhillips hatte das vergangene Quartal mit einem Gewinnrückgang von 15 Prozent auf 1,97 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) abgeschlossen. Die Industrie steht unter dem Druck sinkender Ölpreise. ConocoPhillips hatte im vergangenen Jahr den Konkurrenten Marathon Oil für rund 17 Milliarden Dollar übernommen.

Für die ConocoPhillips-Aktie geht es im NYSE-Handel zeitweise um 4,21 Prozent abwärts auf 94,83 US-Dollar.

/so/DP/nas

HOUSTON (awp international)

