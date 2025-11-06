Clariant-Aktie tiefer: Joint Venturde mit Fuhua für halogenfreie Flammschutzmittel gegründet

Das Gemeinschaftsunternehmen soll Flammschutzmittel für verschiedene Endmärkte wie Bau, Automobil, Elektrotechnik und Elektronik herstellen.

Damit trage man den zunehmenden regulatorischen Anforderungen in diesen Märkten Rechnung, teilte Clariant am Donnerstag mit. Finanzielle Details nannte der Spezialchemiekonzern nicht.

Fuhua gelte als führender integrierter Chemiehersteller, hiess es weiter. Clariant werde derweil seine Expertise in nachhaltigen Additiven einbringen.

Traditionelle, halogenhaltige Flammschutzmittel können bei Verbrennung oder Zersetzung giftige Gase freisetzen. Sie stehen zunehmend unter strenger Regulierung.

Clariant-Papiere geben an der SIX zeitweise um 1,16 Prozent nach auf 6,85 CHF.

