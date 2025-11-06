|Gemeinschaftsunternehmen
|
06.11.2025 16:14:37
Clariant-Aktie tiefer: Joint Venturde mit Fuhua für halogenfreie Flammschutzmittel gegründet
Clariant und Fuhua spannen beim Bau einer neuen Produktionsanlage für halogenfreie Flammschutzmittel im chinesischen Leshan zusammen.
Damit trage man den zunehmenden regulatorischen Anforderungen in diesen Märkten Rechnung, teilte Clariant am Donnerstag mit. Finanzielle Details nannte der Spezialchemiekonzern nicht.
Fuhua gelte als führender integrierter Chemiehersteller, hiess es weiter. Clariant werde derweil seine Expertise in nachhaltigen Additiven einbringen.
Traditionelle, halogenhaltige Flammschutzmittel können bei Verbrennung oder Zersetzung giftige Gase freisetzen. Sie stehen zunehmend unter strenger Regulierung.
Clariant-Papiere geben an der SIX zeitweise um 1,16 Prozent nach auf 6,85 CHF.
ra/hr
Muttenz (awp)
