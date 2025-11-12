Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2025 22:34:04
Cisco Systems Inc. Q1 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Cisco Systems Inc. (CSCO) revealed a profit for its first quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $2.86 billion, or $0.72 per share. This compares with $2.71 billion, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, Cisco Systems Inc. reported adjusted earnings of $4.01 billion or $1.00 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.98 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $14.88 billion from $13.84 billion last year.
Cisco Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.86 Bln. vs. $2.71 Bln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.68 last year. -Revenue: $14.88 Bln vs. $13.84 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.01 - $1.03 Next quarter revenue guidance: $15.0 - $15.2 Bln Full year EPS guidance: $4.08 - $4.14 Full year revenue guidance: $60.2 - $61.0 Bln
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
22:33
|Börse New York: Dow Jones schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
20:27
|Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend gefragt (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
18:01
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones nachmittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffen auf US-Zolldeal und Ende für Shutdown: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX schliesst in Grün -- US-Börsen uneinheitlich - Dow-Rekord-- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich moderat höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.