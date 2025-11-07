Chiba Bank Aktie 4673492 / US1670711092
|
07.11.2025 09:08:32
Chiba Bank H1 Profit Rises
(RTTNews) - The Chiba Bank, Ltd reported that its first-half profit attributable to owners of parent was 44.2 billion yen, an increase of 17.0% from last year. Profit per share was 62.50 yen compared to 52.79 yen. For the six months ended September 30, 2025, ordinary income was 211.4 billion yen, up 21.7%.
For fiscal 2025, the company projects: profit attributable to owners of parent of 85.0 billion yen, and earnings per share of 120.68 yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Chiba Bank Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs
06.11.25
|Ausblick: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
23.10.25
|Erste Schätzungen: Chiba Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
03.08.25
|Ausblick: Chiba Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
20.07.25
|Erste Schätzungen: Chiba Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
07.05.25
|Ausblick: Chiba Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Chiba Bank Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs
