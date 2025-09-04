|
Cementos Bio-Bio präsentierte Quartalsergebnisse
Cementos Bio-Bio präsentierte am 02.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23.00 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25.00 CLP je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Cementos Bio-Bio 91.95 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.28 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.
