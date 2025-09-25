CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
25.09.2025 12:55:07
CarMax Inc. Reveals Fall In Q2 Profit, Misses Estimates
(RTTNews) - CarMax Inc. (KMX) revealed a profit for second quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line came in at $95.38 million, or $0.64 per share. This compares with $132.81 million, or $0.85 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.03 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 6.0% to $6.594 billion from $7.013 billion last year.
CarMax Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.38 Mln. vs. $132.81 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.85 last year. -Revenue: $6.594 Bln vs. $7.013 Bln last year.
Nachrichten zu CarMax Inc.
|
24.09.25
|Ausblick: CarMax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.09.25
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in CarMax von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.09.25
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Erste Schätzungen: CarMax präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.09.25
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.08.25
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
27.08.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 fester (finanzen.ch)
