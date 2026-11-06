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06.11.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Broadcom zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 293,17 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'402 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 311,52 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 311,52 USD. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 4'091'573 Aktien.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 68,84 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 289,78 USD ab. Abschläge von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 USD. Am 02.09.2026 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29.59 Mrd. USD im Vergleich zu 15.95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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