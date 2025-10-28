Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025

Börse Zürich in Rot: SLI zum Handelsende leichter

So performte der SLI am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Novartis
98.90 CHF -3.16%
Kaufen Verkaufen

Der SLI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1.09 Prozent auf 2’018.62 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.409 Prozent auf 2’032.49 Punkte an der Kurstafel, nach 2’040.84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2’035.94 Punkte, das Tagestief hingegen 2’017.28 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1’956.41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1’986.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der SLI mit 1’996.81 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Holcim (+ 0.94 Prozent auf 71.22 CHF), Swatch (I) (+ 0.61 Prozent auf 173.00 CHF), UBS (+ 0.59 Prozent auf 30.92 CHF), Richemont (+ 0.31 Prozent auf 161.85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.27 Prozent auf 59.64 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-5.91 Prozent auf 158.55 CHF), Novartis (-4.16 Prozent auf 98.87 CHF), Roche (-2.36 Prozent auf 261.10 CHF), Straumann (-2.15 Prozent auf 87.56 CHF) und Temenos (-2.12 Prozent auf 62.20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’872’370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 229.952 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5.13 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

