Börse New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind

Schlussendlich schloss der S&P 500 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 5’970.81 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47.091 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.198 Prozent auf 5’982.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’970.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’966.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5’990.48 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5’686.67 Punkten berechnet. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2025, bei 5’778.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’291.34 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 1.74 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NXP Semiconductors (+ 5.56 Prozent auf 210.02 USD), Albemarle (+ 4.72 Prozent auf 59.70 USD), DR Horton (+ 4.38 Prozent auf 123.53 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 4.17 Prozent auf 52.16 USD) und IQVIA (+ 3.59 Prozent auf 147.90 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Dollar Tree (-8.37 Prozent auf 88.62 USD), Lumen Technologies (-4.87 Prozent auf 3.91 USD), Gap (-4.23 Prozent auf 21.03 USD), Tesla (-3.55 Prozent auf 332.05 USD) und Valero Energy (-3.37 Prozent auf 126.54 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’667’947 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.024 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch