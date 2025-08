Börse New York: S&P 500 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.60 Prozent schwächer bei 6’238.01 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50.516 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’279.20 Zählern und damit 0.949 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’339.39 Punkte).

Bei 6’287.28 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’212.69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2.50 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.07.2025, notierte der S&P 500 bei 6’198.01 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 01.05.2025, bei 5’604.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’446.68 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6.30 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’427.02 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Monolithic Power Systems (+ 10.46 Prozent auf 785.62 USD), Align Technology (+ 5.82 Prozent auf 136.52 USD), DR Horton (+ 5.22 Prozent auf 150.30 USD), Kimberly-Clark (+ 4.83 Prozent auf 130.64 USD) und American Water Works (+ 3.91 Prozent auf 145.72 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Eastman Chemical Company (-19.03 Prozent auf 58.79 USD), Coinbase (-16.70 Prozent auf 314.69 USD), Lumen Technologies (-16.63 Prozent auf 3.71 USD), Leggett Platt (-15.39 Prozent auf 8.08 USD) und Ingersoll Rand (-11.40 Prozent auf 74.98 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’273’211 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.797 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

