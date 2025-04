Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.15 Prozent im Minus bei 15’267.91 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 3.70 Prozent stärker bei 16’181.04 Punkten, nach 15’603.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’053.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16’316.51 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 18’196.22 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.01.2025, einen Wert von 19’478.88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’253.96 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20.81 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell SIGA Technologies (+ 11.07 Prozent auf 5.92 USD), ADTRAN (+ 5.66 Prozent auf 7.05 EUR), Alliance Resource Partners LP (+ 4.87 Prozent auf 25.87 USD), Volvo (A) (+ 4.14 Prozent auf 25.15 USD) und Volvo (B) (+ 3.78 Prozent auf 23.43 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Commercial Vehicle Group (-16.49 Prozent auf 0.94 USD), Forward Air (-15.66 Prozent auf 10.50 USD), Strategy (-11.26 Prozent auf 237.95 USD), Sangamo Therapeutics (-11.19 Prozent auf 0.63 USD) und JetBlue Airways (-11.11 Prozent auf 3.60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 115’284’343 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.485 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch