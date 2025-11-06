Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9309 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’981 0.0%  Bitcoin 81’121 -3.6%  Dollar 0.8063 -0.5%  Öl 63.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Peloton-Aktie stark nachgefragt: Umsatzerwartungen geschlagen
Airbnb-Aktie steigt: Airbnb begeistert mit Umsatzentwicklung
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 06.11.2025 22:33:45

Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

Der S&P 500 gab sich heute schwächer.

First Republic Bank
0.00 USD 300.00%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.12 Prozent auf 6’720.32 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 54.358 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.128 Prozent schwächer bei 6’787.61 Punkten, nach 6’796.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’796.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’707.51 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2.35 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 6’740.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’345.06 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 5’929.04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.51 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 23.13 Prozent auf 190.82 USD), APA (+ 9.14 Prozent auf 23.64 USD), Air Products and Chemicals (+ 8.94 Prozent auf 258.79 USD), Parker Hannifin (+ 7.75 Prozent auf 834.15 USD) und STERIS (+ 6.94 Prozent auf 260.06 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen CarMax (-24.33 Prozent auf 30.88 USD), DoorDash (-17.45 Prozent auf 196.46 USD), DENTSPLY SIRONA (-12.68 Prozent auf 11.02 USD), Robinhood (-10.81 Prozent auf 127.08 USD) und Paycom Software (-10.72 Prozent auf 164.01 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 54’957’812 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.195 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com