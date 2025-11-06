NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|
06.11.2025 22:33:45
Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste
Der S&P 500 gab sich heute schwächer.
Zum Handelsende sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.12 Prozent auf 6’720.32 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 54.358 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.128 Prozent schwächer bei 6’787.61 Punkten, nach 6’796.29 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’796.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’707.51 Punkten erreichte.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2.35 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 6’740.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’345.06 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 5’929.04 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.51 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 23.13 Prozent auf 190.82 USD), APA (+ 9.14 Prozent auf 23.64 USD), Air Products and Chemicals (+ 8.94 Prozent auf 258.79 USD), Parker Hannifin (+ 7.75 Prozent auf 834.15 USD) und STERIS (+ 6.94 Prozent auf 260.06 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen CarMax (-24.33 Prozent auf 30.88 USD), DoorDash (-17.45 Prozent auf 196.46 USD), DENTSPLY SIRONA (-12.68 Prozent auf 11.02 USD), Robinhood (-10.81 Prozent auf 127.08 USD) und Paycom Software (-10.72 Prozent auf 164.01 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 54’957’812 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.195 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
