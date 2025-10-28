Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
28.10.2025 22:33:48
Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.
Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.23 Prozent höher bei 6’890.89 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53.721 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.267 Prozent höher bei 6’893.52 Punkten, nach 6’875.16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’870.73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’911.30 Zählern.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 6’643.70 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 6’389.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’823.52 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.42 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’911.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Leggett Platt (+ 15.36 Prozent auf 10.59 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.82 Prozent auf 654.48 USD), MSCI (+ 8.58 Prozent auf 593.76 USD), United Parcel Service (+ 8.00 Prozent auf 96.36 USD) und Lumen Technologies (+ 7.37 Prozent auf 10.05 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Alexandria Real Estate Equities (-19.17 Prozent auf 62.94 USD), VF (-12.22 Prozent auf 14.58 USD), Zebra Technologies (-11.68 Prozent auf 274.31 USD), Everest Reinsurance Group (-11.36 Prozent auf 304.91 USD) und Royal Caribbean Cruises (-8.53 Prozent auf 292.95 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 69’952’010 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.991 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
