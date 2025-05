Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1.00 Prozent stärker bei 29’463.15 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 298.890 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.436 Prozent auf 29’298.89 Punkte an der Kurstafel, nach 29’171.57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 29’589.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’247.86 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0.798 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2025, stand der MDAX bei 25’571.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der MDAX-Kurs bei 26’974.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, notierte der MDAX bei 26’695.33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 14.56 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’505.59 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 11.11 Prozent auf 21.30 EUR), HENSOLDT (+ 4.63 Prozent auf 72.30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.85 Prozent auf 126.70 EUR), HUGO BOSS (+ 3.30 Prozent auf 39.40 EUR) und PUMA SE (+ 3.12 Prozent auf 24.10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Ströer SE (-5.67 Prozent auf 49.05 EUR), TeamViewer (-2.53 Prozent auf 10.77 EUR), WACKER CHEMIE (-1.82 Prozent auf 64.60 EUR), Knorr-Bremse (-1.54 Prozent auf 86.30 EUR) und TAG Immobilien (-1.48 Prozent auf 14.68 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’832’273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 27.140 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 12.03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch