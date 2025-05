FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Bastian Synagowitz befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem geplanten Umbau des Industriekonzerns in eine Holding mit fünf eigenständigen Unternehmen./edh/gl;