Vor US-Daten: SMI und DAX vor vorsichtigem Start -- Leichte Erholung in Fernost

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte verhalten in den Handelstag gehen.

Der SMI wird vorbörslich stabil gesehen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften den Handel ebenfalls wenig verändert aufnehmen.

Mit einem vorsichtigen Start in den Handelstag rechnen Händler am Freitag. Der Tag könnte für die globalen Inflationserwartungen wichtige neue Erkenntnisse bringen. Im Fokus stehen die Verbraucherpreise aus der Eurozone, Highlight ist aber der PCE-Indikator aus den USA. Beide Daten werden als Trendsetter für die Bereitschaft der jeweiligen Notenbanken zu Zinssenkungen gesehen. Während in Europa relative Einigkeit herrscht, dass die EZB auf ihrer Juni-Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird, haben sich in den USA die Senkungsaussichten immer weiter nach hinten verschoben. Der PCE-Deflator könnte zumindest etwas mehr Klarheit bringen. Für etwas Erleichterung sorgt, dass die US-Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen mit aktuell 4,54 Prozent am Vortag wieder von den jüngsten Hochständen zurückgefallen ist.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag zunächst ruhig zugehen.

Der DAX hält sich vorbörslich knapp unterhalb der Nulllinie.

Trotz des jüngsten Rückschlags von seinem Rekordhoch bei 18'892 Punkten hat sich die alte Börsenregel "Sell in may and go away" für die Anleger bis dato nicht ausgezahlt. Mit einem Plus von über 3 Prozent war der Mai ein guter Monat für den DAX. Zwischenzeitlich hatte er ja sogar über fünf Prozent zugelegt, bevor sich die Zinssorgen der Anleger wieder stärker bemerkbar machten. Einige zweifeln inzwischen an den schon sicher geglaubten Zinssenkungen in der Eurozone und den USA. Am kommenden Donnerstag steht die Entscheidung der Europäischen Zentralbank an. Experten rechnen mit einer ersten Leitzinssenkung nach einer längeren Zeit mit straffer Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation.

WALL STREET

Die Wall Street setzte ihren Abwärtstrend auch am Donnerstag fort.

Der Dow Jones Index ging mit einem Abschlag in Höhe von 0,86 Prozent bei 38'111,48 Punkten aus dem Handel. Er hatte bereits zum Handelsstart nachgegeben und war im Verlauf noch tiefer gefallen. Der NASDAQ Composite verlor daneben bis zum Handelsende 1,08 Prozent auf 16'737,08 Punkte. Auch er hatte den Handelstag leichter begonnen und war dann vor allem im späten Handel noch einmal deutlich weiter abgerutscht.

Nach den Abgaben vom Mittwoch verbuchte die Wall Street auch am Donnerstag weitere Verluste. Die Revision des US-BIP nach unten konnte die Verluste kaum bremsen, obwohl es "genau das Wunschszenario von gutem, aber nicht extremem Wachstum" sei, wie es ein Händler formulierte. Denn die Inflationsbefürchtungen in den USA dürften nun zurückgehen, die Hoffnungen auf Zinssenkungen wieder etwas steigen. Dazu wurde auch die Preiskomponente im BIP, der PCE-Deflator, und die Verbraucherausgaben leicht nach unten genommen, was weiteren Grund zur Hoffnung geben sollte.

"Der jüngste Ausverkauf wurde von einer Reihe von Faktoren befeuert, aber Anleihen erlitten einen besonderen Schlag nach einer schwachen US-Auktion von Staatsanleihen gestern - zusammen mit zunehmender Besorgnis über inflationsbedingten Druck,", beschrieb Analyst Henry Allen von der Deutschen Bank das angeschlagene Sentiment.

Zum Wochenschluss wird am Freitag der Deflator der persönlichen Ausgaben bekannt gegeben, der als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismass zur Steuerung des Zinskurses gilt. In den vergangenen Monaten hatte der Markt die Zinssenkungsfantasien immer weiter zurückgeschraubt, womit ein wichtiger Treiber für Aktien immer mehr an Relevanz einbüsste. Daher werden die Freitagsdaten mit grossem Unbehagen erwartet, denn bei hohen Werten müsste der Markt weitere Zinsfantasien auspreisen bzw. zeitlich nach hinten verschieben.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte legen am Freitag überwiegend wieder etwas zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zieht derzeit um 1,08 Prozent an auf 38'466,63 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,20 Prozent fester bei 3'097,82 Punkten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,90 Prozent auf 18'393,47 Einheiten.

Nach den jüngsten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zum Wochenausklang mit einer leichten Erholung. Allerdings halten sich die Aufschläge vor den mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA am Nachmittag in recht engen Grenzen. Hier wird der Deflator der persönlichen Ausgaben veröffentlicht, der als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismass zur Steuerung des Zinskurses gilt.

In China belasten schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für Mai nicht. Der Index für das verarbeitende Gewerbe ist sogar unter die Expansionsschwelle von 50 gerutscht. Die Daten zeigen, dass die Erholung etwas an Schwung verloren hat, aber Capital Economics geht davon aus, dass diese bald wieder in Gang kommen könnte. "Eine Verstärkung der fiskalischen Unterstützung und neue Anreize für den Immobiliensektor werden in den kommenden Monaten zu einem erneuten Aufschwung führen", sagt Zichun Huang, China-Ökonomin bei CE.

Der Hang-Seng-Index zeigt sich weiterhin stark. Marktteilnehmer verweisen auf verstärkte Käufe bei den zuletzt gefallenen Technologiewerten. Der Index sei im Mai mit einem Plus von fast 4 Plus im ablaufenden Monat zudem der Outperformer in Asien gewesen, da die Anleger verstärkt auf eine mögliche Erholung der chinesischen Wirtschaft setzen, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires