SMI etwas fester erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte leicht zulegen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendete den Dienstag 0,68 Prozent fester bei 14'637,06 Zählern bzw. 0,79 Prozent höher bei 1'745,28 Stellen.

Mit einer Fortsetzung der freundlichen Tendenz rechnen Händler am Mittwoch an Europas Börsen. Der JOLTS-Bericht in den USA am Vortag könnte mit seinem deutlichen Rückgang der offenen Stellen den Startschuss zu einer Arbeitsmarkt-Rally ausgelöst haben, hofft man im Handel. Nachdem die Notenbanker auf ihrem Treffen in Jackson Hole ihre Datenabhängikeit betont hatten, kommt den Konjunkturdaten dieser Woche eine noch höhere Bedeutung zu. Am Nachmittag wird der ADP-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, bevor am Freitag der monatliche offizielle Arbeitsmarktbericht folgt. Die Abkühlung des heissgelaufenen US-Arbeitsmarktes gilt als eines der Hauptziele der Fed bei der Senkung des Inflationsdrucks. Dazu wird mit dem PCE-Deflator einer der wichtigsten Indikatoren für die Politik der US-Notenbank vorgelegt. Für Deutschland stehen mit den Verbraucherpreisen (CPI) bereits am Nachmittag frische Inflationsdaten an, denen am Donnerstag das CPI aus der Eurozone folgt. Zudem geben die deutschen Import-Export-Preise einen Hinweis auf den Inflationsdruck aus dem Ausland.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch wenig bewegt erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Nachlassender Zinsdruck könnte den DAX am Mittwoch wieder an die runde Marke von 16'000 Punkten heranführen. Damit würde er seine Erholung seit Wochenbeginn fortsetzen. Die aktuelle Monatsbilanz für den August bleibt aber klar negativ. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen in Europa, den USA und Asien Schub gegeben. Ob der Zinsdruck auch hierzulande nachlässt, wird sich am Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise für Deutschland für den Monat August bekannt gegeben werden.

WALL STREET

An den US-Börsen standen die Zeichen am Dienstag auf Erholung.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 34'852,67 Punkte aus der Sitzung. Er war zunächst knapp unter der Nullinie in den Handel gegangen, konnte dann jedoch steigen. Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Börsenschluss daneben Gewinne in Höhe von 1,74 Prozent auf 13'943,76 Zähler. Er hatte etwas tiefer eröffnet, dann jedoch schnell den Sprung auf grünes Terrain geschafft und deutlich zugelegt.

Schwache Konjunkturdaten haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start Schwung in den US-Aktien- und Anleihehandel gebracht. Der Index des US-Verbrauchervertrauens im August war nicht nur deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, zugleich wurde auch der Vormonatswert stark nach unten revidiert. Dazu war die Zahl der Stellenangebote in den USA im Juli deutlicher zurückgegangen als prognostiziert, und auf das niedrigste Niveau seit März 2021. Zugleich wechselten viel weniger Arbeitnehmer als zuletzt den Arbeitsplatz.

"Dieser Rückgang des Job-Hoppings deutet darauf hin, dass sich das Lohnwachstum weiter abkühlen wird, weil die Arbeitgeber weniger Druck haben, neue Mitarbeiter anzuwerben und Mitarbeiter zu halten. Dieser Trend sowie der Rückgang der offenen Stellen und der ruhenden Entlassungen werden die Entscheidungsträger der Fed wahrscheinlich erfreuen", kommentierte Volkswirt Nick Bunker von Indeed Hiring Lab.

Die schwachen Daten schürten damit Spekulationen, dass die US-Notenbank auf weitere Zinserhöhungen verzichten könnte, um eine harte Landung der Konjunktur zu vermeiden. Entsprechend sanken die Marktzinsen kräftig, vor allem am kurzen Ende. Am Aktienmarkt sorgte das wiederum für Kauflaune. Insbesondere die als zinsempfindlicher geltenden NASDAQ-Indizes mit vielen Technologie- und Wachstumsaktien nahmen kräftig Fahrt auf.

Die Marktteilnehmer warteten nun aber umso gespannter auf neue Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf. Die US-Notenbank hatte zuletzt immer wieder betont, ihre Zinsentscheidungen datenabhängig zu treffen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Mittwoch auf grünem Terrain.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,63 Prozent auf 32'428,84 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,06 Prozent höher bei 3'137,72 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,59 Prozent auf 18'593,49 Punkte.

Nachdem zum Wochenstart Massnahmen zur Stützung des chinesischen Immobilien- bzw. Finanzmarktes bekannt wurden, stieg zuletzt der Optimismus, dass weitere Konjunkturhilfen folgen. Hochrangige Politiker und Vertreter des Staates machten laut Berichten entsprechende Ankündigungen. Unter anderem kündigte der chinesische Finanzminister weitere Stimuli und Hilfen bei der Bewältigung der Schuldenrisiken lokaler Gebietskörperschaften an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires