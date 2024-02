SMI freundlich -- DAX setzt Rekordzug fort -- Asiens Märkte uneins

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

Der SMI hat 0,28 Prozent höher bei 11'446,33 Punkten eröffnet. Auch anschliessend bewegt er sich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls etwas höher. Sie hatten zuvor 0,29 Prozent auf 14'896,34 Zähler bzw. 0,37 Prozent auf 1'867,55 Einheiten gewonnen.

An den Finanzmärkten ist am Donnerstagmorgen grosse Unsicherheit spürbar. Im Tagesverlauf stehen international wichtige Preisdaten an, vor denen sich Investoren zurückhalten. "Speziell im Vorfeld der heutigen Konjunktur- und Preisdaten aus den USA werden Investoren sehr defensiv und zurückhaltend agieren", sagt ein Händler. Mit dem PCE-Deflator und den Arbeitslosenzahlen kämen gleich zwei wichtige Kenngrössen der US-Notenbank in die Finanzmärkte. "Das Potential für entsprechende Verwerfungen ist entsprechend gross."

Die Märkte seien trotz einer Flut von Quartalsdaten mit diesen bevorstehenden Daten zunächst wieder voll auf das Zinsthema fixiert, heisst es in einem weiteren Kommentar. Bevor die US-Daten kommen, stehen die Konsumentenpreise aus Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen EU-Ländern auf der Agenda. Die hiesigen Daten zeigen unterdessen, dass die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal 2023 nur leicht gewachsen ist. Damit setzte sich das unterdurchschnittliche Wachstum des Vorquartals fort.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bleibt auch am Donnerstag mit Gewinnen auf Rekordkurs.

Der DAX hat den neuen Handelstag 0,19 Prozent höher bei 17'634,61 Punkten begonnen. Im Handelsverlauf kann er weiter zulegen.

Mit der sechsten Bestmarke in Folge hat der DAX am Donnerstag den Handel aufgenommen. Anleger springen noch immer auf den Rekordzug auf. Im frühen XETRA-Handel markierte der deutsche Leitindex mit plus 0,2 Prozent bei 17'641 Zählern ein weiteres historisches Hoch. Allerdings könnten mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Europa und den USA die Kauflaune der Investoren im Verlauf des Vormittags etwas dämpfen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street liessen am Mittwoch Vorsicht walten.

Der Dow Jones Index ging mit einem Abschlag von 0,06 Prozent bei 38'949,29 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite gab daneben 0,55 Prozent auf 15'947,74 Zähler nach.

Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht wurden, taten sich die Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schliesslich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda.

Die Zweitschätzung für das Bruttoinlandsprodukt der USA legte im vierten Quartal annualisiert nicht ganz so deutlich zu wie erwartet. Den Zinssenkungsfantasien tat das also keinen Abbruch. Die Stimmung blieb optimistisch, auch wenn die hochgesteckten Erwartungen an rasche und kräftige Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr inzwischen zurückgefahren wurden. Es wird nun auf eine Senkung von insgesamt 0,75 Prozentpunkten gesetzt, und zwar mit einem ersten Schritt nicht vor Mai oder Juni. Das wird allgemein auch für realistisch gehalten. Marktteilnehmer sind nichtsdestotrotz erleichtert, dass es nicht mehr darum geht ob, sondern wann die Fed angesichts der rückläufigen Inflation die Leitzinsen senkt. Das wiederum erhöht die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu Anleihen.

ASIEN

Am Donnerstag präsentierten sich die asiatischen Indizes uneinheitlich.

In Tokio verlor der Nikkei 225 schlussendlich 0,11 Prozent auf 39'166,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite letztlich 1,94 Prozent auf 3'015,17 Einheiten. Der Hang Seng ist indes ins Minus gefallen und verlor bis Handelsende 0,15 Prozent auf 16'511,44 Stellen.

Zurückhaltend präsentierten sich die Börsenplätze in Asien am Donnerstag vor den mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA am Nachmittag. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Januar gilt als wichtiges Inflationsmass der Fed. Nachdem es zuletzt vermehrt starke US-Konjunkturdaten gegeben hat, dürften viele Marktteilnehmer befürchten, dass der PCE höher ausfällt als erwartet - was ein weiterer Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen wäre.

In China setzen Investoren auf weitere neue staatliche Stimuli für die Wirtschaft.

Der bevorstehende Nationale Volkskongress Anfang März wird ein "echter Test für den politischen Schwenk" sein, so die Analysten von Citi. Nach den im Januar angekündigten Massnahmen zur Stützung der Konjunktur seien Folgemassnahmen äusserst wichtig, meinen die Analysten.

